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Editorial

Editorial: La autonomía municipal bajo presión de los intereses electorales del gobierno

Los alcaldes de Alajuela y San José han levantado su voz ante manipulaciones indebidas del Gobierno Central. La pretensión solapada es beneficiar las aspiraciones del partido oficialista

Presidenta Laura Fernández, alcalde Diego Miranda (San José), alcalde Roberto Thompson (Alajuela) y ministro de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves.
Presidenta Laura Fernández, alcalde Diego Miranda (San José), alcalde Roberto Thompson (Alajuela) y ministro de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves. Fotos: Archivo LN
La Nación