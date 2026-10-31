PLN convoca a sus alcaldes para organizar proceso municipal, pero menos de 10 llegan a la reunión

El Partido Liberación Nacional (PLN) inició este sábado una nueva etapa de organización de su proceso municipal con una baja participación de sus representantes locales.

Menos de 10 alcaldes atendieron la convocatoria de la agrupación para una reunión en el Balcón Verde, cuyo propósito era coordinar la logística de cara a los comicios de 2028.

La cita estaba prevista para las 10 a. m.; sin embargo, a las 10:30 a. m. habían llegado menos de 10 alcaldes, según pudo constatar La Nación. La cifra contrasta con las 25 alcaldías bajo dirección liberacionista.

Miguel Guillén, secretario general verdiblanco, atribuyó las ausencias a distintas circunstancias que pudieron impedir la asistencia de los jerarcas, entre ellas las responsabilidades propias de sus cargos y las dificultades de traslado para quienes viven en zonas alejadas de San José.

El dirigente explicó que la convocatoria se concentró principalmente en alcaldes de cantones cercanos a la capital y que la agrupación tiene previsto visitar a los representantes municipales de las zonas más alejadas.

“Hemos convocado a varios alcaldes, principalmente de los cantones más cercanos a San José. Vamos a visitar a nuestros alcaldes que viven en las zonas más alejadas del centro del país, para dar los primeros pasos en cumplir los objetivos de obtener victorias en el proceso municipal que se va a desarrollar en el país en el 2028”, declaró Guillén a La Nación.

La reunión de alcaldes convocada por el PLN tuvo una baja asistencia de los representantes de gobiernos locales liderados por miembros de la agrupación política. (Lucía Astorga/La Nación)

PLN busca recuperar organización territorial

El líder verdiblanco afirmó que una de las prioridades de la agrupación es fortalecer su organización interna y avanzar en la definición de alianzas y coaliciones con otras fuerzas políticas en los cantones.

El secretario general señaló que el partido retomó tareas que habían quedado pausadas durante los procesos internos, entre ellos las reformas estatutarias y la elección del nuevo Comité Ejecutivo Superior Nacional.

Según explicó, la agrupación ya realizó un monitoreo de los cantones y tomó decisiones para dar visto bueno a algunas coaliciones. Ahora trabaja en los aspectos jurídico-electorales, organizativos y presupuestarios.

También señaló que los alcaldes han solicitado mayor acompañamiento logístico y mejoras en la comunicación del partido, especialmente mediante el uso de nuevas herramientas y tecnologías.

Esa necesidad de mejorar la comunicación entre la dirigencia nacional y los gobiernos locales también fue señalada por el alcalde de Corredores, Yeison Hay, quien pidió mayor coordinación con los cantones alejados de la capital.

“Lo que se pide es una buena comunicación de parte central del partido hacia los cantones más lejanos para poder nosotros enfrentar esto de una manera más en bloque”, manifestó.

Presiones desde el oficialismo

En cuanto a la salida de alcaldes liberacionistas hacia el proyecto político de Rodrigo Chaves, actualmente bajo la bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el secretario general sostuvo que esos representantes han enfrentado presiones del gobierno y atribuyó a esas circunstancias algunas de las deserciones.

“Hay una intención clara del chavismo de presionar a nuestras figuras y frente a la escasez de recursos y frente a las imperiosas necesidades que tienen todos los cantones en todo el territorio nacional, algunos han cedido y obviamente han traicionado a Liberación Nacional”, afirmó.

El dirigente también acusó a Chaves de mantener una estrategia de promoción política con miras a las elecciones presidenciales del 2030. Guillén sostuvo que el PLN buscará acompañar a sus alcaldes ante las presiones que, según él, enfrentan desde el Poder Ejecutivo, y aseguró que la agrupación cuenta con capacidad organizativa para hacerlo.

El alcalde de Corredores, Yeison Hay, también se refirió a la salida de alcaldes liberacionistas. Si bien aseguró que particularmente no ha recibido presiones para incorporarse al oficialismo, consideró que las deserciones deben llevar al PLN a revisar el perfil de quienes postula para ocupar las alcaldías.

“Yo creo que esto obedece a algún tipo de oportunismo. Y yo creo que eso nos hace una reflexión como partido, que las personas que nosotros vamos a poner como elegibles como candidatos tienen que ser personas que realmente tengan una raíz y que simplemente no vean esto como una oportunidad, un tema laboral, porque es así, claramente en el primer viento se van a mover hacia cualquier partido”, manifestó.

Expectativas electorales

De cara a las elecciones municipales de 2028, el secretario general afirmó que la meta del PLN es mantener, como mínimo, las 29 alcaldías que obtuvo en los comicios de 2024. De esos puestos, cuatro alcaldes se apartaron posteriormente del partido para incorporarse al oficialismo.

“Como mínimo vamos a mantener la cantidad de alcaldes, pero nos hemos propuesto aumentarlas significativamente”, declaró.

Este objetivo es compartido por el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson. No obstante, señaló que el PLN debe definir una estrategia electoral que tome en cuenta las particularidades de cada cantón al definir sus candidaturas y alianzas, pues las condiciones políticas y electorales no son iguales en todos los territorios.

En en este sentido, Miguel Guillén adelantó que la agrupación valorará no presentar candidaturas propias para alcaldías en algunos cantones y, en su lugar, establecer coaliciones con otros partidos para competir por puestos en los concejos municipales.

“Esta va a ser una campaña muy sui generis porque el fenómeno de la coalición y de las alianzas va a estar muy presente”, manifestó.

Thompson también reconoció que el escenario político es distinto al de anteriores elecciones municipales, debido al clima de confrontación y a las aspiraciones del oficialismo de conquistar los gobiernos locales.

“El partido tiene que prepararse para enfrentar eso porque, bueno, el oficialismo lo ha dicho claramente, que va por todas las alcaldías y por todas las municipalidades”, concluyó.