AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

PLN convoca a sus alcaldes para organizar proceso municipal, pero menos de 10 llegan a la reunión

La reunión buscaba reactivar la organización territorial del partido, pero tuvo una participación menor a la esperada

La reunión de alcaldes convocada por el PLN tuvo una baja asistencia de los representantes de gobiernos locales liderados por miembros de la agrupación política.
Óscar Izquierdo, presidente electo del PLN, y Miguel Guillén, secretario general, dirigieron la reunión. Lucía Astorga
Lucía Astorga

El Partido Liberación Nacional (PLN) inició este sábado una nueva etapa de organización de su proceso municipal con una baja participación de sus representantes locales.

Menos de 10 alcaldes atendieron la convocatoria de la agrupación para una reunión en el Balcón Verde, cuyo propósito era coordinar la logística de cara a los comicios de 2028.

La cita estaba prevista para las 10 a. m.; sin embargo, a las 10:30 a. m. habían llegado menos de 10 alcaldes, según pudo constatar La Nación. La cifra contrasta con las 25 alcaldías bajo dirección liberacionista.