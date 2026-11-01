Alcalde Diego Miranda habla de un ‘divorcio’ con el gobierno y lo acusa de sabotear actividades de la Municipalidad de San José

Las diferencias entre el alcalde de San José, Diego Miranda, y el gobierno de Laura Fernández se reflejan en la organización de las actividades de fin de año.

En una entrevista con La Nación, el jerarca municipal afirmó que existe un “divorcio” entre ambas administraciones y acusó al Poder Ejecutivo de sabotear los eventos organizados por la Municipalidad de San José.

El señalamiento surgió a propósito del regreso del tope nacional a San José, una actividad que el Ministerio de Cultura pretende organizar en diciembre. Miranda cuestionó que el gobierno busque coordinar con la Municipalidad la realización del evento mientras, según denunció, bloquea otras celebraciones impulsadas por el gobierno local.

Aseguró que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Cultura pusieron obstáculos a la organización del Festival de la Luz y los conciertos gratuitos en el Parque Metropolitano La Sabana. También, cuestionó el retiro de apoyos institucionales en medio de las diferencias políticas entre ambas administraciones.

“ Evidentemente, hay un divorcio entre llamarnos a una mesa, intentar coordinar cosas y la política que el gobierno ha promovido para sabotear y para bloquear los eventos de la Municipalidad de San José , que al final no son solo de la Municipalidad de San José, son eventos que han demostrado ser de todo el país”, mencionó el alcalde.

La Nación envió correos electrónicos a Casa Presidencial y al Ministerio de Cultura para solicitar comentarios sobre lo dicho por el alcalde.

expresó su preocupación por el retiro de apoyos institucionales a eventos municipales como el Festival de la Luz y los conciertos gratuitos de fin de año. (Rafael Pacheco Granados)

Miranda cuestiona decisiones sobre conciertos en La Sabana

Uno de los principales reclamos del alcalde se relaciona con la decisión del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) de no facilitar el Parque Metropolitano La Sabana para el concierto gratuito de cierre de año que organizaba la Municipalidad.

Miranda explicó que durante los últimos dos años la institución realizó un concierto el 28 de diciembre. Sin embargo, aseguró que este año el Icoder rechazó la solicitud municipal, pese a que, según él, ingresó antes que la del Ministerio de Cultura.

El alcalde cuestionó que el Ministerio de Cultura recibiera prioridad para utilizar el parque y anunciara conciertos nacionales en las fechas que la Municipalidad destinaba a espectáculos internacionales gratuitos.

En su criterio, estas decisiones forman parte de los obstáculos que el gobierno impuso a las actividades municipales.

El Parque Metropolitano La Sabana se convirtió en uno de los puntos de controversia entre la Municipalidad de San José y el Gobierno por la organización de conciertos gratuitos de fin de año. (Shutterstock)

Alcalde vincula retiro de apoyos con diferencias políticas

Las críticas de Miranda también abarcaron el retiro de apoyos y patrocinios institucionales al Festival de la Luz, actividad que este año tendrá una modalidad distinta debido a la ausencia de las carrozas tradicionales.

Para el alcalde, el retiro de apoyos podría estar relacionado con intereses políticos. Según manifestó, el gobierno busca adhesiones de algunos alcaldes y retira el respaldo de instituciones públicas cuando no obtiene ese apoyo. Además, destacó que esta situación coincide con las discrepancias que mantiene actualmente con el Poder Ejecutivo.

Municipalidad no aportará dinero para el tope nacional

En medio de estas diferencias, Miranda confirmó que la Municipalidad recibió una invitación del productor del Ministerio de Cultura para participar en una mesa de trabajo sobre la organización del tope nacional.

Sin embargo, el alcalde aseguró que la Municipalidad no destinará recursos económicos para realizar la actividad.

Según información que solicitó a la Proveeduría Institucional, varios servicios contratados para el tope del 2022 representaron un gasto cercano a ¢60 millones.

Miranda estimó que actualmente esos servicios podrían costar entre ¢80 millones y ¢100 millones, sin incluir otros gastos relacionados con seguridad, limpieza y personal.

El jerarca también expresó inquietud por los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas, la seguridad de los asistentes, el bienestar animal y la limpieza de las calles.

“La Municipalidad no va a invertir ni un solo cinco en esta actividad. Yo le voy a hacer una nota al ministro. Me preocupan todos los riesgos asociados al evento”, indicó.

El tope nacional volverá a las calles de San José, pero la Municipalidad advirtió que no destinará recursos económicos para su organización. (Alonso_Tenorio)

Los antecedentes de las diferencias entre Miranda y el gobierno

El enfrentamiento entre ambas administraciones registra varios episodios desde agosto, cuando el Gobierno presentó una estrategia interinstitucional para atender a personas en situación de calle.

El 12 de agosto, el Poder Ejecutivo anunció que la primera fase del plan se desarrollaría en el distrito Merced, en el cantón central de San José.

Durante la presentación, el vicepresidente Francisco Gamboa aseguró que los gobiernos locales participaron en la elaboración de la estrategia mediante la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

Sin embargo, el 14 de agosto, Miranda reclamó a la presidenta Laura Fernández que la Municipalidad de San José no fuera convocada a la mesa de trabajo, pese a que el proyecto piloto se ejecutaría en territorio josefino.

El 26 de agosto, Fernández mencionó durante la conferencia de prensa en Zapote algunos mensajes intercambiados con el alcalde y rechazó sus cuestionamientos. La mandataria explicó que Gamboa atendió a Miranda en representación de la Presidencia.

También señaló que debía analizar un procedimiento relacionado con una sanción promovida por el Concejo Municipal de San José contra el alcalde. Según Fernández, una reunión directa con Miranda podría exponerla a presiones indebidas durante el estudio del caso.

A finales de agosto surgió otra controversia por el uso del Parque Metropolitano La Sabana para las actividades de diciembre.

Miranda afirmó en Telenoticias que el Icoder negó a la Municipalidad el uso del parque para realizar un concierto de fin de año y dio prioridad a las actividades del Ministerio de Cultura.

Ante esos señalamientos, Donald Rojas, director del Icoder, rechazó la existencia de presiones u órdenes políticas para perjudicar a la Municipalidad de San José.