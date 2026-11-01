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Política

Alcalde Diego Miranda habla de un ‘divorcio’ con el gobierno y lo acusa de sabotear actividades de la Municipalidad de San José

El alcalde de San José cuestionó las decisiones del Gobierno sobre el Festival de la Luz, los conciertos gratuitos y el regreso del tope a la capital

El alcalde de San José, Diego Miranda, cuestionó las decisiones del Gobierno sobre el apoyo institucional a las actividades culturales organizadas por la Municipalidad.
El alcalde de San José, Diego Miranda, cuestionó las decisiones del Gobierno sobre el apoyo institucional a las actividades culturales organizadas por la Municipalidad. La Naci
Silvia Ureña Corrales

Las diferencias entre el alcalde de San José, Diego Miranda, y el gobierno de Laura Fernández se reflejan en la organización de las actividades de fin de año.

En una entrevista con La Nación, el jerarca municipal afirmó que existe un “divorcio” entre ambas administraciones y acusó al Poder Ejecutivo de sabotear los eventos organizados por la Municipalidad de San José.

El señalamiento surgió a propósito del regreso del tope nacional a San José, una actividad que el Ministerio de Cultura pretende organizar en diciembre. Miranda cuestionó que el gobierno busque coordinar con la Municipalidad la realización del evento mientras, según denunció, bloquea otras celebraciones impulsadas por el gobierno local.