Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, advierte que la dependencia de recursos del Gobierno Central expone a las municipalidades a presiones políticas

La dependencia de recursos y de instituciones del Gobierno Central para atender las necesidades de sus comunidades coloca a las municipalidades en una posición vulnerable frente a posibles presiones políticas, advirtió Roberto Thompson, alcalde de Alajuela.

El jerarca señaló que muchos gobiernos locales carecen de presupuesto suficiente para ejecutar obras y atender servicios, por lo que deben recurrir a entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para responder a las demandas de sus comunidades.

“La mayoría de las municipalidades dependen del MOPT, dependen del Conavi para hacer obra, dependen de otras instituciones del Estado y eso de alguna forma tiene que hacernos repensar el régimen, porque eso se presta también para presiones que no son las que deberían ser”, manifestó Thompson a La Nación.

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