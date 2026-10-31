Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, advierte que la dependencia de recursos del Gobierno Central expone a las municipalidades a presiones políticas

La dependencia de recursos y de instituciones del Gobierno Central para atender las necesidades de sus comunidades coloca a las municipalidades en una posición vulnerable frente a posibles presiones políticas, advirtió Roberto Thompson, alcalde de Alajuela.
Roberto Thompson advierte sobre presiones indebidas a municipalidades
El jerarca municipal contrastó esa situación con la de Alajuela, que describió como una excepción por contar con un presupuesto municipal elevado, lo que le permite ejecutar obras y proyectos con recursos propios, independientemente de las decisiones del Gobierno Central.
Como ejemplo, mencionó que la Municipalidad de Alajuela destinó ¢750 millones para donar un equipo de tomografía al Hospital San Rafael, ante la falta de adquisición de ese equipo por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
También indicó que el gobierno local comenzó una inversión de ¢1.800 millones para construir tres Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis), además de destinar recursos a centros educativos del cantón.
A esas responsabilidades sumó las labores de seguridad y control vial que, según dijo, ha debido asumir la Policía Municipal ante la insuficiencia de oficiales de tránsito.
“Las municipalidades son vistas por la gente como las que pueden solucionar los problemas ante un problema de la institucionalidad, de eficiencia, de llegar a donde la gente realmente lo necesita,” expresó.
Reformas al régimen municipal
Ante ese escenario, Thompson consideró que el PLN debería incorporar a su propuesta electoral para las elecciones municipales del 2028 una serie de reformas dirigidas a fortalecer a los gobiernos locales, especialmente a aquellos con menores recursos.
El alcalde también defendió una mayor coordinación entre municipalidades mediante planes, programas y apoyos conjuntos de alcance regional.
“Las municipalidades deberían trabajar más con sentido regional. Yo desde siempre he venido diciendo el tema de la regionalización de planes, programas, apoyos conjuntos, es fundamental”, afirmó.
A su criterio, el régimen municipal requiere cambios que permitan a los gobiernos locales tener mayor capacidad de intervención en las necesidades de sus comunidades, pues son las autoridades institucionales que mantienen una relación más cercana con la población.
“Al final de cuentas somos los que estamos más cerca de los problemas de la gente y cada vez asumimos más,” concluyó.