Editorial

Editorial: IVM: crónica de una muerte anunciada

El gobierno recién electo propone saldar la deuda con la CCSS mediante la venta del BCR. Más allá de cuestionar el monto que se obtendría, dicho alivio sería efímero, pues nada estructural cambia con este pago. Dicha venta solo tendría utilidad como ‘respiración artificial’ mientras se impulsan reformas profundas en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Por La Nación
08/08/2025. Gerencia de Pensiones IVM-RNC. Edificio Jorge Debravo, San José. Fotografía: Lilly Arce
Atención al cliente en la Gerencia de Pensiones IVM-RNC. Edificio Jorge Debravo, en San José. (Lilly Arce/Lilly Arce)







La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

