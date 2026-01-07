Editorial

Editorial: Inquietante silencio tras sesión municipal con chaleco antibalas en Limón

El dispositivo de seguridad con que contó el presidente del Concejo limonense fue tan alarmante como la falta de explicaciones sobre los motivos para emplearlo. No debería normalizarse que las presiones y el amedrentamiento invadan espacios de discusión civil

Por La Nación
El presidente del Concejo Municipal de Limón lució en la sesión con un chaleco antibalas.
El presidente del Concejo Municipal de Limón, Juan Pablo Poveda, del PLN, portó un chaleco antibalas en la sesión del 23 de diciembre del 2025. (Municipalidad de Limón/Captura de YouTube)







Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

