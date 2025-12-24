Sucesos

Presidente del Concejo Municipal de Limón llega a sesión con chaleco antibalas y escolta del OIJ

La escena quedó registrada en la transmisión en vivo del Concejo Municipal de Limón

Por Sebastián Sánchez
El presidente del Concejo Municipal de Limón lució en la sesión con un chaleco antibalas.
El presidente del Concejo Municipal de Limón lució en la sesión con un chaleco antibalas. (Municipalidad de Limón/Captura de YouTube)







