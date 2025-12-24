Presidente del Concejo Municipal de Limón llega a sesión con chaleco antibalas y escolta del OIJ

El presidente del Concejo Municipal de Limón lució en la sesión con un chaleco antibalas.

El presidente del Concejo Municipal de Limón, Juan Pablo Poveda Chinchilla, asistió a la sesión ordinaria de este martes usando un chaleco antibalas y acompañado por oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La situación quedó evidenciada durante la transmisión en vivo de la sesión, realizada a través del canal oficial del Concejo en YouTube. Se pueden observar al menos dos oficiales del OIJ detrás de la mesa que preside Poveda.

La sesión del Concejo Municipal fue custodiada por dos oficiales de Fuerza Pública. (Municipalidad de Limón/Captura de YouTube)

Hasta el momento se desconocen las razones por las que el regidor del Partido Liberación Nacional acudió bajo estas condiciones.

La Nación consultó al departamento de prensa del OIJ para conocer los motivos de la presencia policial en la sesión, sin que a la publicación de esta nota se haya obtenido una respuesta.