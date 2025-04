Editorial: Inacción de Japdeva frena desarrollo de limonenses

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se ha convertido, paradójicamente, en un lastre para el desarrollo económico de los limonenses. El problema no radica en la entidad, sino en quienes la han administrado porque, o no tienen capacidad ni liderazgo para gestionarla, o responden a fines políticos, no técnicos, que dejan a la deriva la inversión eficiente de los miles de millones disponibles para desarrollo.

