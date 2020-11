Por eso, no se trata solamente de comunicar, sino también de convencer. Abundan los pregoneros de soluciones fáciles e indoloras, como el empleo de las reservas del Banco Central para pagar la deuda, y otros con razonamientos lógicos en apariencia: si nuestro problema es la deuda, no nos endeudemos más y, en consecuencia, no tiene sentido negociar un nuevo empréstito con el Fondo Monetario Internacional porque nos pedirán, a cambio, adoptar políticas incómodas.