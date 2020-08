No obstante, el presidente ejecutivo enfatizó que la institución no ha desembolsado pagos por 12 millones de mascarillas contratadas con proveedores inexpertos y, en su mayoría, no entregadas. En el caso de 700.000 mascarillas distribuidas entre los hospitales de todo el país, Macaya recurrió al mismo argumento. Luego de decir que el material se compró bien, pero el proveedor entregó otra cosa, el funcionario señaló: “No debería haber un daño económico si se compraron bien, pero se entregaron mal. En ese caso, la empresa tendría que reponerlas”.