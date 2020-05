Abarca no votó a favor de la iniciativa, como lo hicieron tres de sus compañeros de bancada. Se ausentó del plenario en las dos oportunidades, pero la rápida tramitación y enmienda del proyecto de ley demuestra la posibilidad de marchar a golpe de tambor cuando hay voluntad. Si el diputado tenía tan clara la ruta de las enmiendas al proyecto de anualidades, habría hecho bien en comenzar a transitarla en lugar de posponer la discusión, quizá para un momento cuando ya no sea viable. El esfuerzo ya no será necesario porque el Ejecutivo se adelantó a hacer las enmiendas.