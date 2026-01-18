Editorial

Editorial: El secreto para saber por quién votar

Debemos ser muy cuidadosos al atribuir a encuestas y estudios de flujos digitales una condición inapelable; menos aún, un poder predictivo. Estos son instrumentos legítimos para medir opiniones, no para inducir votos, pues fácilmente pueden ser usados con fines de manipulación

EscucharEscuchar
Por La Nación
Encuestas, datos de sondeos, elecciones
Una forma de intentar manipular los instrumentos de medición consiste en presentar como serias a encuestadoras que no lo son o, peor aún, que son instrumentos deliberados para distorsionar y hasta fabricar resultados. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialelecciones 2026encuestas
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.