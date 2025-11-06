Editorial

Editorial: El riesgo de una reactivada carrera nuclear

Trump ha insinuado el reinicio de pruebas explosivas de esas armas, a las que EE. UU. puso fin en 1992. Putin, por su parte, ha hecho gala de un misil y un torpedo capaces de transportarlas con catastróficos resultados

Por La Nación
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente chino Xi Jinping a su llegada a la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el pasado 30 de octubre, para reunirse. Fotografía:
El gobierno de Donald Trump ha asegurado que China y Rusia sí han realizado pequeñas detonaciones de prueba de armas nucleares a gran profundidad. En la foto, Trump con el líder chino, Xi Jinping. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







