Editorial

Editorial: Lazos rosados hay muchos. Mamógrafos y radiólogos, no

Cada año en Costa Rica, al menos 1.800 mujeres escuchan las palabras ‘tiene cáncer de mama’, pero, lamentablemente, no todas reciben la noticia a tiempo. Pese a lo prometido en octubre de 2022 por el gobierno, entre enero de 2024 y marzo de 2025 aumentó un 80% la cantidad de mamografías pendientes; los retrasos en ultrasonidos mamarios también persisten

