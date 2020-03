El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), Rogis Bermúdez, dijo estar dispuesto a denunciar las irregularidades descubiertas por la auditoría. “Si fuera el caso… no lo vamos a esconder”. La voluntad de establecer responsabilidades es encomiable, pero no compartimos la duda sobre la existencia de anomalías. Quizá, el funcionario no tuvo ánimo de excluir otras conductas reprobables y quiso enfatizar la intención de denunciar delitos, mas no cabe duda de que hubo graves anomalías, no importa si quedan cortas de encuadrar en algún tipo penal.