Editorial: El inquietante primer año de Trump 2.0

Su uso arbitrario del poder para imponer sus criterios e intereses ha generado graves consecuencias. El proteccionismo, el unilateralismo, el desdén por las normas y la apuesta al poder crudo han marcado su política exterior

Por La Nación
Presidente Donald Trump, primer plano
En este primer año de gobierno, Donald Trump ha evidenciado su desdén por la democracia como variable crítica, su apego a los intereses económicos, su admiración por los autócratas y su tendencia a arremeterla contra aliados tradicionales. (Shutterstock/Foto)







