No obstante, el funcionario reconoce el desorden salarial del Estado costarricense y no queda claro si defiende o cuestiona las dietas municipales cuando pregunta: “¿Tiene sentido que en los bancos o en algunas instituciones autónomas tengan salarios superiores a los de los ministros, o del mismo Presidente de la República? Bueno, la respuesta es muy clara. No. Hay un problema con el régimen salarial”.