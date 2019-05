Si no hay robo, no hay problema, parecen decir los copartidarios de Solís para apartarse del criterio de 40 legisladores de todos los partidos y 9 de los 10 miembros de la comisión. Esos 40 votos de aprobación exigen al PAC una explicación mucho más cuidadosa y detallada para disipar toda apariencia de partidarismo a ultranza. Votar para proteger al partido y salvar a sus autoridades, tengan o no tengan razón, es característica de la política tradicional, tan criticada por los gobiernistas. Es cierto, la primera administración del PAC no se distinguió demasiado de otras, pero interesa saber si el partido mantiene alguna intención de alinear la práctica con el discurso.