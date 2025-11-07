Editorial

Editorial: Compromiso real contra la desinformación

Varias organizaciones han llamado a un acuerdo nacional para evitar discursos de odio y manipulación informativa. Su objetivo central, que suscribimos, es impulsar una campaña política transparente y apegada a la verdad

Por La Nación
Acuerdo Nacional contra la Desinformación
Organizaciones, partidos políticos y candidatos firmaron el "Acuerdo nacional contra la desinformación y los discursos de odio", un compromiso con miras a las elecciones del 2026. (CICOM-/Cortesía)







elecciones 2026desinformaciónUCRTSE
La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

