Con la falsa noticia de la reforma del impuesto sobre los bienes inmuebles propagaron otras mentiras. La agenda legislativa convenida con el FMI no incluye la venta o privatización del Instituto Nacional de Seguros, el Banco de Costa Rica o la Fábrica Nacional de Licores. En algún momento convendría plantear la venta de activos del Estado, pero no parece posible a corto plazo. Desafortunadamente, ni siquiera está en discusión la venta de la ruinosa fábrica de guaro, propuesta en el pasado, mas no en la actualidad.