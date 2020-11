Nadie, salvo el país, perdió. No hay aumento de impuestos y tampoco ajustes estructurales para conseguir una reducción del gasto. Las medidas de ahorro son tan poco controvertidas o francamente inevitables que no hacía falta dialogar para acordarlas. Por tanto, no se les puede considerar producto del ejercicio promovido por el gobierno. Aparecen en la suma total para disimular el fracaso.