Editorial

Editorial: Chile: cambio profundo con estabilidad institucional

El fuerte movimiento pendular en la elección del domingo coincide con una gran madurez política. El candidato más derechista desde la restauración democrática sucederá al presidente más izquierdista

EscucharEscuchar
Por La Nación
José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile tras imponerse en la segunda vuelta, en una elección marcada por la polarización política y el voto obligatorio.
José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile tras imponerse en la segunda vuelta, en una elección marcada por la polarización política y el voto obligatorio. (JAVIER TORRES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.