¿Y Costa Rica? Nuestro país, sin duda, está en una delicada posición, dada su vecindad con Nicaragua; sin embargo, esto no debe conducirnos a la parálisis. Al contrario, se impone coadyuvar activamente en las acciones que, en el marco de la legalidad, impulsen el cambio. No se trata solo de ser consecuentes con nuestros principios, sino de comprender que nuestro mejor vecino siempre será una Nicaragua democrática y estable, no un país dominado por una dinastía cínica, obtusa y dictatorial.