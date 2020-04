En este momento, además, Costa Rica no padece escasez de mascarillas manufacturadas industrialmente (de hecho, ya se fabrican en el país), y siempre existe la posibilidad, con adecuada guía, de la confección casera. Finalmente, las buenas guías o instrucciones sobre cómo utilizarlas, así como la insistencia en que no se empleen como sustitutas de medidas más protectoras, son razones adicionales para inclinar fuertemente el balance hacia impulsar su uso. No debemos desdeñar la capacidad de aprendizaje de la población.