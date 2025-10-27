Columnistas

¿Y si el entorno es el que determina cuán amables, confiables o puntuales son las personas?

Quizá no somos impuntuales por cultura, ni desconfiados por costumbre. Tal vez solo son respuestas adaptativas a un entorno impredecible y desigual

Por Andrea Vásquez
En Costa Rica, el tránsito vehicular se convirtió en una fuerza completamente impredecible, volátil y casi siempre tiránica. Nunca podemos tener completa certeza de que llegaremos a tiempo. (Shutterstock/Foto)







Andrea Vásquez

Andrea Vásquez

Ha trabajado la mayoría de su carrera en áreas relacionadas con derechos humanos y ejecutando intervenciones para promover la diversidad, la equidad y la inclusión. Está interesada en la innovación social, el feminismo y las ciencias del comportamiento. En el 2024 publicó su primer libro, llamado 'Batido verde'.

