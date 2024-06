Wilson Center en Costa Rica

Esta semana, contamos con la visita de la directiva para América Latina del Wilson Center. Los objetivos fueron tender puentes entre Estados Unidos y Costa Rica, entender mejor los retos que enfrenta el país y establecer alianzas con el sector público, oenegés y organismos internacionales como la Cepal para generar las mejores prácticas con el fin de resolver los desafíos presentes y futuros aprovechando las nuevas oportunidades.

Costa Rica es un caso de éxito en la atracción de inversión extranjera, y gracias al liderazgo del ministro de Comercio Exterior nuestros invitados comprendieron mejor por qué una editorialista del periódico The New York Times vio en Costa Rica el nuevo Silicon Valley de las Américas, el liderazgo de Intel Costa Rica en el mundo y los éxitos de Boston Scientific y PriceSmart (representamos el 25 % de las ventas), el que Amazon cuente con más de 10.000 colaboradoras y más de 20 unidades de producción en nuestro país, que no solo son un orgullo, sino también un referente para la región.

La conclusión: el talento costarricense, las contribuciones de la academia y el apoyo gubernamental han operado como un triángulo virtuoso, que debe continuar, tomando en cuenta los llamados de atención a reforzar el bilingüismo.

Con Rodrigo Arias y varias fuerzas del Congreso, se abordó la preocupación por el debilitamiento democrático en la región, así como la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico, que obligan a complejos cambios legislativos y al estudio y discusión de necesarias reformas constitucionales, además de un aumento en la inversión social.

Fuimos igualmente recibidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la presidencia de Nancy Hernández, para dialogar sobre la retadora materia de los derechos humanos, una conjunción de asuntos tradicionales, con la emergencia de nuevos enfoques, como los derechos de la naturaleza y el cambio climático.

De gran relevancia fue el encuentro con el ministro André Tinoco en la Cancillería, nuestro liderazgo junto con Francia en promover la ratificación del Tratado de los Océanos y la firma de un convenio con el IICA para la producción de la agricultura sostenible y suficiente para la totalidad de la población, que es uno de los más grandes desafíos del futuro.

La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.