Columnistas

Vargas Llosa en todo el alfabeto

A mí me tocó escribir sobre la palabra ‘caucho’, que de entrada parecería ser poco significante en el corpus narrativo de Vargas Llosa, pero que, por el contrario, cobra una relevancia esencial en ‘El sueño del celta’

Por Sergio Ramírez
Primer plano, gotas de caucho natural cayendo en un pequeño cubo sobre un árbol, extracción de látex.
Gotas de caucho natural caen en un recipiente asido al árbol. Antes de la creación del caucho sintético, el caucho fue un material estratégico en los mercados mundiales, tanto para fines industriales como militares. (Shutterstock/Foto)







