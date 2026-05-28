Columnistas

¿Vale la pena invertir en ciencia? Estos proyectos costarricenses son la respuesta

La mayor parte del financiamiento de estas investigaciones viene del Fondo Especial para la Educación Superior (sí, el mismo FEES que el gobierno quiere frenar)

EscucharEscuchar
Por Leonardo Garnier

¿Podemos hacer ciencia de verdad en Costa Rica? La última Revista Dominical brindó buenos ejemplos de que sí podemos, pero, también, de que estamos lejos de hacerlo a la escala requerida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SubversionesLeonardo Garniercienciainvertir en cienciaFEESuniversidades públicas
Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.