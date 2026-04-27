Columnistas

Tres señales de alarma: lo que el reciente ataque a una jueza revela sobre el país

Cuando una jueza es atacada por el hecho de ser mujer y por la función judicial que ejerce, se produce un cortocircuito en el sistema; el edificio republicano se agrieta

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Por Abril Gordienko
Primer plano de un puño cerrado, puño de hombre, puño en señal de amenaza, intención de golpe, de golpear
El machismo estructural subyace en la raíz de este tipo de agresiones. Otras variables lo potencian y crece la violencia. (Shutterstock/Imagen)







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