Sin temor, es hora de alzar la voz con argumentos

En Costa Rica, el discurso político había estado tradicionalmente marcado por la búsqueda de acuerdos, la resolución pacífica de conflictos, el respeto a la institucionalidad y un fuerte apego al Estado de derecho, sostenido por una amplia tradición democrática.

Sin embargo, el actual gobierno ha desplazado este discurso por uno confrontativo, que privilegia la desacreditación, descalificación y polarización. Ataca a la prensa, las universidades públicas y los órganos de control, creando un entorno donde el desacuerdo se percibe como amenaza y donde el lenguaje agresivo y soez debilita la deliberación pública, erosiona la confianza institucional y profundiza los problemas estructurales.

En este ambiente, la violencia verbal se normaliza y la libertad de expresión se restringe. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, alertó sobre las amenazas a la libertad de expresión en la región y, para Costa Rica, se constataron retrocesos provocados por la actitud del Ejecutivo al descalificar e intimidar el periodismo crítico, lo que alienta la autocensura.

A esto se suma la constante deslegitimación por parte del presidente de las manifestaciones sociales en defensa de la salud pública, la educación o el sector agrícola.

Estamos ante un gobierno que ha provocado la peor deuda con la CCSS en 20 años, la mayor caída en inversión educativa de las últimas cuatro décadas y un retroceso de la producción agrícola, según Banco Central, con el número de trabajadores más bajo en 12 años, además de cifras históricas de homicidios y femicidios. Esto refleja un entorno marcado por la improvisación, falta de rumbo y poca voluntad política para discutir o proponer soluciones; espejo de ello es la escasa convocatoria de proyectos en sesiones extraordinarias.

Por eso, de cara a las elecciones que vienen, es preciso construir propuestas desde el pensar colectivo, sin temor a alzar la voz con argumentos. Es necesario volver al diálogo, la transparencia y los acuerdos comunes como base para resolver los problemas nacionales, poniendo en el centro a las personas vulnerables, que son quienes más dependen del Estado. Un liderazgo que sume voces y vea en las diferencias una oportunidad para generar nuevas ideas con las cuales hacer frente a los desafíos presentes y futuros.

Yerlyn Esther Mora Herra es estudiante de Ciencias Políticas de la UCR.