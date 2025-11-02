Columnistas

Río bajo fuego: el crimen organizado se consolida como el principal riesgo político de la región

En un número cada vez mayor de países de América Latina, el crimen organizado ya no es un fenómeno delictivo, sino político: controla territorios, dicta normas locales, imparte ‘justicia’ y recauda ‘impuestos’ (extorsiones)

EscucharEscuchar
Por Daniel Zovatto
Favelas Brasil
El pasado 28 de octubre se dio la operación policial más grande en la historia de Río de Janeiro y, al mismo tiempo, la peor masacre registrada en Brasil. Un total de 2.500 oficiales participaron en el operativo. (Agência O Globo/Agência O Globo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daniel ZovattoRío de Janeirofavelascrimen organizado

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.