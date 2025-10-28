El Mundo

Rio de Janeiro: El ‘mayor’ megaoperativo antinarco de su historia termina con al menos 20 muertos

La policía de Rio de Janeiro realizó un megaoperativo con 2.500 agentes y drones contra el narcotráfico. Vea los detalles de la operación.

Por AFP
Policía militar patrulla una favela de Rio de Janeiro durante el megaoperativo que acabó con una veintena de muertos.
Policía militar patrulla una favela de Rio de Janeiro durante el megaoperativo que acabó con una veintena de muertos. (MAURO PIMENTEL/AFP)







Rio de JaneironarcotráficoBrasilcrimen organizadomegaoperativo
