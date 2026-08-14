Columnistas

Por qué conviene mantener las pensiones de los expresidentes

Lamento que la presidenta, lejos de defender con argumentos su posición favorable, la haya cambiado para no enfrentar los vientos en contra

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Por Eduardo Ulibarri

Contrario al abrupto cambio de opinión de la presidenta Laura Fernández sobre las pensiones de los expresidentes –de apoyarlas a rechazarlas en cuestión de días– deseo reiterar la mía. Estoy a favor. Lo dije en esta misma columna el 17 de setiembre de 2020, y lo mantengo, no por testarudo, sino porque, aunque suene arrogante, creo estar en lo correcto. De seguido, argumento por qué.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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