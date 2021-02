Algunos países desarrollados promueven una «solución ecológica» que consiste en quemar madera y no combustibles fósiles, con el sandio argumento de que lo primero produce cero emisión de gases de efecto invernadero. La atávica simplicidad de los políticos les impide ver que no hay diferencia entre quemar vegetación nueva y quemar vegetación paleogénica. No en vano decían los belgas que el destino del gemeentezot (bobo del pueblo) era la política.