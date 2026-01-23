Columnistas

Pesticidas: un tema letal del que no se habla en campaña

El país no puede olvidar la tragedia del Nemagón, ni la contaminación por bromacil en los mantos acuíferos, ni el rechazo de melones ticos en Alemania por clorotalonil

Por Raciel Vindas Araya
Raciel Vindas Araya, estudiante de Biosistemas
Raciel Vindas Araya, estudiante de Biosistemas (Cortesía de Raciel Vindas A./Cortesía de Raciel Vindas A.)







