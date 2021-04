Una persona que trabaja desde su casa en Pleven, Bulgaria, señaló que el gobierno propuso muchas medidas de alivio, pero no para la economía informal. «Una de las principales condiciones (para el alivio) es tener pagadas las contribuciones a la seguridad social», planteó. «Muchos de nuestros miembros (de HomeNet de Europa del Este) no las pagan, por lo que no recibimos ningún tipo de apoyo».