No veo ventaja alguna en que medie la Iglesia católica o cualquier otra, porque se trata de hacer un análisis objetivo, con un gran componente numérico, no de mera opinión, en el cual el statu quo (como no hacer nada) podría constituirse en la opción de consenso, a pesar de que ahora y en el futuro inmediato sería condenar a miles de familias a la miseria.