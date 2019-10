Siempre es no. Sobre esa base, un “no” obtuvieron quien recibía una pensión del IVM de más de ¢900.000 y el ROP le aportaba ¢96.000 adicionales, y, aun así, no le alcanzaba para pagar una hipoteca y otras deudas; quien alegó recibir pensión del Gobierno de Estados Unidos y, por ello, no necesitaba el dinero en mensualidades; quien adujo querer someterse a una cirugía; la señora cuyo hijo no podía vivir lejos del lugar donde se crio y le urgía el dinero para comprar otra casa; la muchacha a la cual le aprobaron la residencia permanente en Estados Unidos y se iba con toda la familia; quien nunca estuvo de acuerdo con afiliarse a ninguna operadora de pensiones complementarias por considerarlo un engaño a los trabajadores; quien sufría altos niveles de estrés por la cuantía de sus gastos; quien se sentía discriminado porque el IVM favorece a las mujeres al permitirles pensionarse unos años antes que a los hombres; y quien debía pagar pensión alimentaria, apartamento, comida y lavado de ropa.