Pero falta lo peor, lo más ridículo, lo más rimbombante, lo más rebuscado, lo más grotesco, lo más absurdo, la más circunvoluta perífrasis jamás creada: “El masculino murió a causa de heridas incompatibles por la vida”. No, no, no: esto hay que repetirlo, hay que oírlo de nuevo. Aquí voy: “El masculino murió a causa de heridas incompatibles con la vida”. De nuevo: “El masculino” es simplemente un hombre. Y las “heridas incompatibles con la vida”… pues no sé ni que decir al respecto. ¿Será que hay heridas compatibles con la vida, esto es, heridas que contribuyen al mejoramiento de la salud y la plenitud de la vida? Y esas, ¿debemos cultivarlas asiduamente, en una especie de ritual gimnástico? Pero tal parece que hay otras, las malas, que son “incompatibles con la vida”. De esas, infiero, conviene abstenerse. ¿Se dan ustedes cuenta de la energía mental que demanda inventar una perífrasis, una construcción, un circunloquio tan alambicado como “heridas incompatibles con la vida”? ¡Para eso tenemos la expresión “heridas mortales”!