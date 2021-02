Nunca antes sentí miedo de escribir un artículo. Lo he meditado mucho, pero no puedo dejar de decir lo que pienso. No puedo romper la promesa que me hice hace seis años, cuando fui invitado a escribir en «Página quince»: nunca dejar de hablar de lo que creo importante, y siempre hacerlo con claridad y de frente, sin temores ni miramientos.