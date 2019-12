Nomenclatura a la carta. ¿Un plus porcentual por concepto de “responsabilidad de ejercer la función judicial”? ¡Caramba! ¿Cómo no se me había ocurrido tal subterfugio? En lo sucesivo, me autoasignaré un incremento salarial por “responsabilidad de ejercer la función pianística y literaria”. ¿Por qué no? ¡Ser pianista y escritor es cosa harto riesgosa, llena de peligros, de potenciales accidentes y toda suerte de desastres! ¡Que hagan lo mismo los respetabilísimos e indispensables ciudadanos encargados de recoger la basura de nuestras calles, los panaderos, los maestros, los taxistas, los lecheros, los albañiles, los zapateros!