Sus fantasmas no son preternaturales, sino psicológicos, aunque no por eso menos terroríficos. Daphne seculariza el género gótico, lo sacude un poco de lo sobrenatural y deja apenas misterios y enigmas explicables, quizás, desde un punto de vista escéptico, aunque mantenga la vieja carga emocional que excita y conmueve apelando, sobre todo, al suspenso y a finales abiertos que el lector debe completar, como ocurre no solo en Rebecca, sino también en “Los pájaros”.