Quien desee ocupar un cargo público debe prepararse de forma integral. También es deber imperativo de los partidos políticos identificar entre sus filas a las personas más aptas y honestas, y completar el entrenamiento necesario para ser las mejores representantes. Lamentablemente, la formación de líderes y la creación de pensamiento se han descuidado o no existen en la mayoría de los partidos. Por otra parte, además de la necesidad de contar con individualidades notables, la Asamblea requiere la capacidad de funcionar de forma eficiente como grupo. Asimismo, que se use el reglamento en aras de la productividad cualitativa y cuantitativa, no para imponer o compensar las carencias de persuasión y de negociación de algunos miembros.