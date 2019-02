Una vez elegidos, los legisladores representan a toda la nación; no son responsables ante ninguna circunscripción ni electorado en particular. Nuestra normativa no exige a los candidatos haber nacido ni que residan en la provincia por la cual se postulan. Muchos diputados no tienen arraigo real en la provincia por la que son elegidos, lo que socava la representatividad, la responsabilidad política y la rendición de cuentas.