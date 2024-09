Nuestra sólida, aunque vulnerable, cultura democrática

Una cosa son las encuestas de coyuntura; otra, los estudios de opinión sobre cultura democrática. Las primeras miden preferencias a menudo volátiles (por ejemplo, intenciones de voto); los segundos, valores arraigados que, si bien variables, sustentan la dinámica sociopolítica de un país.

A explorar esto último se dedica el Barómetro de las Américas, que desde el 2004 genera el centro de investigación LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt. En Costa Rica, su equivalente es el Programa Estado de la Nación (PEN); su coordinador, el politólogo Ronald Alfaro, autor del informe recién publicado , con datos del 2023. Sus resultados son buenos, casi excelentes a escala hemisférica, pero con lunares.

Lo más positivo: un 86 % define al país como una democracia, el más alto porcentaje latinoamericano; un 72 % la considera el mejor sistema de gobierno, solo por detrás de Uruguay, y un 61 % está satisfecho con su desempeño, el dato más sólido desde el 2016. Tanto el apoyo al sistema (un 69 %) como la tolerancia política (un 49 %) alcanzan los niveles más altos en 20 años. Estamos entre quienes menos justificarían un golpe de Estado; nuestra actitud hacia la migración es permeable y un 84 % dijo no haberse sentido nunca discriminado por género.

Lo bueno, pero...: la relación entre respaldo a la democracia y tolerancia permite identificar seis “perfiles de apoyo” al sistema: demócratas liberales (alto en ambas variables), demócratas semiliberales, liberales semidemócratas, ambivalentes, autoritarios y anarquistas, que no pasan del 1 % en cada caso. Además, estamos entre los pocos países en que las dos categorías de demócratas superan a los ambivalentes. Sin embargo, este grupo, en esencia volátil, alcanza un 24 %, y los demócratas liberales hemos bajado al 19 %.

A lo anterior añado un dato que me genera particular inquietud: el 59 % justificaría que un líder actuara al margen del Congreso para cumplir promesas. Solo nos superan tres países centroamericanos y la República Dominicana. Mi hipótesis: la retórica incendiaria y culpabilizante del presidente Chaves no ha logrado cortar las raíces democráticas; quizá, al contrario. En cambio, sí ha calado en ese punto sensible.

Mi conclusión: la gran solidez estructural de nuestra democracia no es ajena a los peligros. Por esto, hay que mejorarla y defenderla sin descanso.

