Es complejo pensar cómo vamos a salir de este atolladero con la maraña institucional que tenemos, compuesta de reglamentos y leyes. No podemos seguir hablando de nuevos ingresos fiscales si no analizamos, paralelamente, la estructura del gasto. No podemos aceptar el seguir pagando privilegios en pensiones y remuneraciones mientras la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad y otros servicios públicos se deterioran cada día más.