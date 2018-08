Y entonces, APSE declara paro indefinido. ¡Qué barbaridad! Me quedo sin palabras. Cansa repetir las dos catástrofes entrelazadas que se nos vienen encima: la insolvencia financiera, que nos llevará sin escala intermedia al desmantelamiento del Estado de bienestar. No es una encrucijada. Van juntas y son inevitables si no ponemos coto a la irresponsabilidad fiscal cuya solución siempre creemos que se puede postergar.