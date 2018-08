La adopción del euro implicó que perdieran un grado de libertad económica (el poder ajustar el valor externo de sus monedas en caso de necesidad) y que tuvieran que uniformar, en lo posible, sus condiciones macroeconómicas. Para eso, aceptaron obedecer los siguientes “criterios (o mandamientos) de convergencia”: mantener bajos niveles de inflación, tasas de interés a largo plazo similares para los bonos soberanos, bajo déficit fiscal (no más del 3 % del producto interno bruto [PIB] del respectivo país) y manejable endeudamiento público (no más del 60 % del PIB). No se pidió que todos los habitantes de la eurozona hablaran un mismo idioma ni que tomaran el mismo vino, pero sí que favorecieran la democracia.