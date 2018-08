También es producto de haber creado un Estado sobredimensionado, ineficiente, rígido y poco competitivo en la nueva economía. Nunca hicimos un alto en el camino porque teníamos la posibilidad de endeudarnos irresponsablemente. Aun en esta crítica situación financiera, seguimos debatiendo si las alianzas público-privadas son la respuesta para brindar servicios y construir la infraestructura necesaria para el país. Perdemos cientos de millones de colones en comisiones e intereses por créditos aprobados por bancos internacionales, pero no podemos usarlos ante la maraña de trámites y la falta de compromiso de las instituciones involucradas. Lo que no hemos dimensionado es que la deuda pública cada vez es más cara y no podemos dejar de pagarla.