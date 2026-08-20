Lo que se habla del ‘software’ Pegasus: yo no quisiera andar con un espía en el bolsillo

Sin que usted se dé cuenta, su celular podría estar vigilándolo. Pegasus, el software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, puede proporcionar acceso a todo el contenido de su celular: mensajes, correos, archivos, fotografías, ubicación y hasta movimiento. Puede incluso activar el micrófono y la cámara en cualquier momento. Andar con un celular infiltrado por Pegasus sería como cargar nosotros mismos con un espía invisible que lee, escucha y graba todo lo que hagamos y digamos las 24 horas del día.

NSO Group tiene lazos profundos con el Mossad y el aparato de inteligencia y seguridad estatal de Israel y, si bien arguyen que su tecnología busca combatir delitos graves y terrorismo, también advierten sobre el riesgo de que sea “mal utilizada” para obtener información comprometedora que sirva para atacar o controlar a enemigos políticos, activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas, jueces, legisladores y actores políticos en general.

¿Por qué debiera preocuparnos esto en Costa Rica? Para empezar, porque el superministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, dijo que, para atacar la evasión fiscal, el gobierno adquiriría tecnologías del Mossad israelí. Al mismo tiempo, la presidenta está intentando declarar “secreto de Estado” todas las compras relacionadas con “seguridad nacional”. Dos y dos son cuatro. Por eso, lleva razón la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, al alertar sobre el peligro de que el gobierno use el secreto de Estado para adquirir y usar el software Pegasus.

No seríamos los primeros. Investigaciones de medios tan prestigiosos como el Washington Post, el Guardian, Le Monde y el New York Times han documentado casos en países como México, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Colombia donde el software se utilizó para espiar y extorsionar periodistas, activistas, opositores y funcionarios públicos. Advierten, sobre todo, del peligro que supone esta poderosa herramienta de espionaje en manos de una nueva generación de líderes populistas autoritarios en todo el mundo –y con el mismo manual–.

¿Querría usted cargar con este riesgo en su celular? Yo tampoco.

leonardogarnier@gmail.com

Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).