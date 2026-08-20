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Lo que se habla del ‘software’ Pegasus: yo no quisiera andar con un espía en el bolsillo

Lleva razón la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, al alertar sobre el peligro de que el gobierno use el secreto de Estado para adquirir y usar el ‘software’ Pegasus

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Por Leonardo Garnier

Sin que usted se dé cuenta, su celular podría estar vigilándolo. Pegasus, el software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, puede proporcionar acceso a todo el contenido de su celular: mensajes, correos, archivos, fotografías, ubicación y hasta movimiento. Puede incluso activar el micrófono y la cámara en cualquier momento. Andar con un celular infiltrado por Pegasus sería como cargar nosotros mismos con un espía invisible que lee, escucha y graba todo lo que hagamos y digamos las 24 horas del día.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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